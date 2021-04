Sonntagsfrage: Nach welcher Zeitspanne sollte ein Videospiel remastered werden?

Videospiele neu auflegen oder mit aufpolierter Grafik veröffentlichen, ist mittlerweile gang und gäbe in der Branche. So müssen keine großen Ressourcen für die Entwicklung genutzt werden und es erleichtert Spieler*innen den Zugang zur aktuellsten Version. Wie sich diese Arbeiten auf die preisliche Gestaltung auswirken, ist ein anderes Thema. Heute geht es vielmehr um die Frage, ab wann es sinnvoll ist, ein Remaster eines alten Videospiels zu veröffentlichen.

Wenn ein Unternehmen die Spiele zu früh remastered, könnten sich viele Spieler*innen schnell hintergangen fühlen. Viele würden sich wahrscheinlich denken, sie besäßen nicht die neuste Version und haben dennoch den Vollpreis dafür bezahlt. Aus diesem Grund ist der zeitliche Faktor entscheiden. Vielleicht wäre ein Release zu einer neuen Konsolengeneration am besten oder wenn ein weiterer Teil der Reihe erscheint?

So leicht lässt sich die Frage also nicht beantworten. Eventuell wäre eine allgemeine zeitliche Abfrage auch viel sinnvoller. Kann man nicht einfach sagen, dass ein Spiel erst nach mindestens fünf Jahren ein Remaster erhalten sollte? Oder sogar erst nach zehn Jahren? Genau dieser Fragestellung wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage auf den Grund gehen.

Es ist sicherlich keine Frage, die sich so einfach beantworten lässt. Ein paar Vorschläge unsererseits findet ihr dennoch im Folgenden. Noch ein Hinweis: Es geht in der Frage nur um Remaster-Versionen und nicht um komplette Remakes!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 04. April