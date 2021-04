David Jeffe: Sony PlayStation arbeitet am „Gegenschlag“ zum Xbox Game Pass

Seit der Xbox Game Pass im Juni 2017 an den Start ging, ist er zum Markenzeichen von Xbox geworden. Der Game Pass ist zentrales Marketing-Instrument von Xbox und inzwischen auch ein Alleinstellungsmerkmal.

Sony PlayStation hat mit PlayStation Plus ein ähnliches Abo-Modell, aber das kommt nicht nur quantitativ nicht an den Xbox Game Pass heran, finden viele Beobachter. Mit PlayStation Now unterhält Sony zusätzlich auch noch einen Streaming-Dienst, der ähnlich funktioniert und bei dem man inzwischen auch Spiele herunterladen kann. Beide Services funktionieren aber nach wie vor getrennt.

Glaubt man den neuesten Medienberichten, so holt Sony PlayStation aber nun zum „Gegenschlag“ aus. Diesmal ist auch der Ursprung der Gerüchte namentlich bekannt: David Jaffe hat die Meldung verbreitet. Er hat immerhin Twisted Metal und God of War aus der Taufe gehoben und sollte bei Sony noch heute bestens vernetzt sein.

Sony hatte schon mehrfach betont, ein solches Abo-Modell wie es Xbox betreibt nicht übernehmen zu wollen. Es sei schlicht unwirtschaftlich. Jaffe habe von Quellen bei Sony erfahren, dass man dennoch an einer Antwort auf den Xbox Game Pass arbeitet.

Worum es sich bei dieser Antwort genau handelt, das wisse er nicht. Jaffe allerdings ist der Meinung, dass es nicht der richtige Weg sei, einfach alles mit PlayStation Now zu vermischen. „Was ich euch sagen kann ist, dass sie etwas machen, weil ich Leute bei Sony kenne, dir mir gesagt haben, dass sie etwas machen.“

Was meint ihr, wie sollte Sonys Antwort aussehen? Braucht es überhaupt eine?

via VideoGamesChronicle, Bildmaterial: Sony, SIE Santa Monica Studio