Anime-Streaming: Drei Monate aniverse könnt ihr euch jetzt für 99 Cent sichern

Im Sommer des letzten Jahres hat mit aniverse ein neuer Anime-Streamingdienst seine Pforten geöffnet. Der Anime-Channel ist über Amazon Prime zugänglich, muss allerdings mit 6,99 Euro pro Monat zusätzlich gebucht werden. Das Abo ist monatlich kündbar.

Um neue Kunden zu gewinnen, gibt es aktuell aber ein besonderes Angebot. So könnt ihr euch jetzt drei Monate aniverse für 99 Cent sichern. Entscheidet ihr euch danach für das Abo, werden die üblichen 6,99 Euro pro Monat fällig. Das Angebot ist bis zum 11. April gültig.

Mit dabei sind in diesem Angebot von Koch Films GmbH unzählige Inhalte der Label KSM Anime, peppermint, Anime House und LEONINE Anime. Serien wie Darker than Black, Overlord, Charlotte, Digimon Adventure Tri, Noragami, Fate/Zero findet ihr ebenso wie Detektei Layton und Hunter x Hunter. Auch Filme gibt es, darunter Dragon Ball Z: Kampf der Götter oder die Filme zu Digimon Adventure tri. Alles in „deutscher Top-Synchro“.

Ist aniverse für euch eine Alternative oder macht es euch bisher noch gar nicht an?

Bildmaterial: aniverse, Koch Films GmbH, Amazon Prime