Sonntagsfrage: In welchem Zeitraum kauft ihr eure Spiele am häufigsten?

Wann ist die passende Zeit, ein Spiel zu kaufen? Immer wieder stellen sich Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt diese Frage. Soll man sich ein Spiel direkt am Erscheinungstag holen? Dann erspart man sich sicherlich einige Spoiler und kann sich ebenfalls vom Hype tragen lassen, bevor es eventuell in der Versenkung verschwindet. Jedoch gibt es am Erscheinungstag hin und wieder viele Fehler im Spiel. Diese sorgen nicht immer für ein tolles Spielgefühl.

Da lohnt es sich doch etwas zu warten. Eventuell sogar so lange bis das gewünschte Spiel im Angebot ist. Oder vielleicht zu einem noch späteren Zeitpunkt kaufen? Um dieser Frage ein wenig auf den Grund zu gehen und unter Umständen den passenden Zeitpunkt zu ermitteln, wollen wir heute von euch wissen, wann ihr eure Spiele am häufigsten kauft? Verratet es uns auch gerne mit einem Kommentar im Forum!

