Tekken 7 knackt den nächsten Verkaufsmeilenstein

Tekken 7 blickt auf nunmehr 7 Millionen verkaufte Einheiten weltweit zurück. Das gab Director Katsuhiro Harada (der auch Lust auch ein neues Pokémon Tekken hat) bei Twitter bekannt. Zuletzt durchbrach Tekken 7 im September 2020 die 6-Millionen-Marke.

In den zurückliegenden etwa sechs Monaten konnte sich Tekken 7 also eine weitere Million Mal verkaufen. Nicht so schlecht für in Spiel, das vor fast vier Jahren für Konsolen und PCs erschienen ist. Die Veröffentlichung in Japan für Arcades liegt mit 2015 sogar noch weiter zurück.

Dafür, dass Tekken 7 im Gespräch bleibt, dürften auch die Season-Pässe sorgen. Vier davon gibt es bis heute. Der vierte und aktuelle Season-Pass bietet euch für 14,99 Euro zwei neue Charaktere. Im vierten Season-Pass dürft ihr euch die Dienste von Kunimitsu und der polnischen Karateweltmeisterin Lidia sichern.

Tekken 7 kostet aktuell im Rahmen des Spring Sale im PlayStation Store übrigens nur 9,99 Euro. Allerdings ganz ohne Season-Pässe. Tekken 7 ist für PS4, Xbox One und PCs erhältlich.

Bildmaterial: Tekken 7, Bandai Namco