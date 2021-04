SaGa Frontier Remastered zeigt sich im ausführlichen Übersichtstrailer

Square Enix hat einen ausführlichen Übersichtstrailer zum kommenden SaGa Frontier Remastered veröffentlicht. Darin stellt man uns zunächst die acht Charaktere und ihre Geschichten vor. Auch dem Kampf widmet man sich, wobei man den Auseinandersetzungen auch aus dem Weg gehen oder flüchten kann. Natürlich dürfen auch Neuheiten wie der Charakter Fuse, neue Szenen sowie Features wie New Game+, Quest-Log und doppeltes Tempo nicht fehlen.

SaGa Frontier hat es bisher nie bis zu uns nach Europa geschafft. Das ändert sich am 15. April, dann wird SaGa Frontier Remastered hierzulande digital für PlayStation 4, Nintendo Switch, PC-Steam und für Mobilgeräte via iOS und Android erscheinen. In Asien wird SaGa Frontier Remastered für Switch und PS4 mit englischen Texten auf Datenträger ausgeliefert.

Ein Klassiker mit neuen Inhalten

SaGa Frontier erschien einst 1997 in Japan und 1998 in Nordamerika für PlayStation, eine Veröffentlichung in Europa erfolgte nie. Der Nachfolger SaGa Frontier 2 schaffte es im Jahr 2000 dann jedoch ebenfalls zu uns.

Neben der Remaster-Behandlung gibt es für SaGa Frontier Remastered mit Fuse auch einen neuen Charakter. Damit steht eine Riege von acht Charakteren zur Verfügung. Jeder davon hat eigene Ziele und Enden, es liegt am Spieler, sich für einen Charakter und einen Weg zu entscheiden. Es wird zudem auch neue Events und Features geben.

Fuse steht jedoch erst zur Verfügung, wenn die Geschichten der anderen sieben Charaktere beendet sind. Mehr über den neuen Charakter könnt ihr hier erfahren. Die Geschichte stammt von Akitoshi Kawazu (Director des Originals) und Benny Matsuyama, der Original-Komponist Kenji Ito steuert ferner neue Musik bei.

Der Übersichtstrailer zu SaGa Frontier Remastered

Bildmaterial: SaGa Frontier Remastered, Square Enix