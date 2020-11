Ein Klassiker kehrt zurück: Square Enix kündigt SaGa Frontier Remastered an

Eine schöne und unerwartete Überraschung hat Square Enix am heutigen Samstag für uns. Man kündigte nämlich SaGa Frontier Remastered für PlayStation 4, Nintendo Switch, PC-Steam und für Mobilgeräte via iOS und Android an. Die digitale Veröffentlichung soll im Sommer 2021 weltweit erfolgen.

Ein Klassiker mit neuen Inhalten

SaGa Frontier erschien einst 1997 in Japan und 1998 in Nordamerika für PlayStation, eine Veröffentlichung in Europa erfolgte nie. Bis jetzt! Der Nachfolger SaGa Frontier 2 schaffte es im Jahr 2000 dann jedoch ebenfalls zu uns.

Neben der Remaster-Behandlung gibt es für SaGa Frontier Remastered mit Fuse auch einen neuen Charakter. Damit steht eine Riege von acht Charakteren zur Verfügung. Jeder davon hat eigene Ziele und Enden, es liegt am Spieler, sich für einen Charakter und einen Weg zu entscheiden. Es wird zudem auch neue Events und Features geben. Fuse steht jedoch erst zur Verfügung, wenn die Geschichten der anderen sieben Charaktere beendet sind. Die Geschichte stammt Akitoshi Kawazu (Director des Originals) und Benny Matsuyama, der Original-Komponist Kenji Ito steuert ferner neue Musik bei.

Der neue Charakter Fuse

Fuse ist ein Mitglied der IRPO, einer Art Polizei. Eigentlich heißt er Lostar, erhielt jedoch den Spitznamen „Crazy Fuse“, da er oft die Beherrschung verliert. Trotz dieser problematischen Eigenschaft ist er stets pflichtbewusst und sehr effektiv bei der Verbrecherjagd. Auch die Geschichte von Asellus erhält neue Events, welche beim Original noch weggelassen wurden.

Grafisch setzt man auf das Original, jedoch mit verbesserter HD-Qualität. Zudem überarbeitete man die Menüs, damit diese benutzerfreundlicher sind. Zudem gibt es ein Feature für doppelte Geschwindigkeit, um flüssiger durchs Spiel zu kommen.

Der Ankündigungstrailer zu SaGa Frontier Remastered

