PlayStation: Die besten Angebote des Spring Sale in der Übersicht

Sony PlayStation hat den „Spring Sale“ im PlayStation Store gestartet und euch erwarten einige schöne Angebote und Schnäppchen. Da die Liste mal wieder ziemlich lang ist, haben wir für euch eine Vorauswahl getroffen. Dabei liegt der Schwerpunkt natürlich auf japanischen Games und RPGs.

Damit die Liste nicht so lang wird wie die Aufstellung im Spring Sale, haben wir versucht, die Liste knappzuhalten. Ihr könnt natürlich trotzdem auch durch den Spring Sale stöbern! Wie immer gilt es dabei aber, aufzupassen. Dazu unten mehr.

Unsere kleine Auswahl der Angebote:

Ghost of Tsushima (-43 %) für 39,89 Euro

Tekken 7 (-80 %) für 9,99 Euro

Ace Combat 7: Skies Unknown (-79 %) für 14,69 Euro

Resident Evil 2 (-60 %) für 15,99 Euro

13 Sentinels: Aegis Rim (-50 %) für 29,99 Euro

Captain Tsubasa (-50 %) für 29,99 Euro

Code Vein (-65 %) für 24,49 Euro

Devil May Cry 5 (-50 %) für 19,99 Euro

Persona 5 Royal – Deluxe Edition (-55 %) für 31,49 Euro

Bloodborne – GOTY Edition (-57 %) für 15,04 Euro

Ni no Kuni II (-86 %) für 9,79 Euro

Tales of Vesperia: Definitive Edition (-75 %) für 9,99 Euro

Catherine Full Body – Deluxe Edition (-60 %) für 19,99 Euro

Cat Quest (-80 %) für 2,59 Euro

Lasst euch nicht von den dicken Prozentzahlen täuschen. Die beziehen sich natürlich immer auf den Preis zum Launch, der bei den allermeisten Spielen schon lange veraltet ist. Sehr viele Spiele im Spring Sale bekommt ihr inzwischen im Handel zum gleiche Preis oder sogar günstiger.

Aufgepasst bei vermeintlichen Schnäppchen

Trotzdem findet ihr auch einige schöne Schnäppchen, besonders natürlich bei Spielen, die ausschließlich digital erhältlich sind. Auch gibt es einige preisstabile Games wie Ghost of Tsushima (das es heute bei Amazon aber auch für 39,99 Euro gibt*) bei denen sich der digitale Kauf lohnen kann.

Und dann sind da auch noch die Spiele, die im Handel wegen kleiner Auflagen mitunter sehr teuer geworden sind oder teuer bleiben. Fairy Tail gehört dazu, aber natürlich auch 13 Sentinels: Aegis Rim. Auch Ace Combat 7: Skies Unknown ist bei Amazon schon lange ausverkauft, aber bei Media Markt findet ihr es* derzeit noch für 19,99 Euro.

Für das bei Amazon ausverkaufte Ni no Kuni II: Revenant Wings stellt Media Markt mit 12,99 Euro* ebenfalls einen guten Preis für die Handelsversion auf. Wer suchet, der findet. Das digitale Angebot liegt mit 9,79 Euro aber noch darunter. An die 9,99 Euro für das schöne Tales of Vesperia kommt aber derzeit kein Händler ran. Vielleicht kann Vesperia seine Verkaufszahlen so weiter steigern. Aktuell ist es das am zweitmeisten verkaufte Tales of in Europa!

Seid ihr im aktuellen Sale fündig geworden? Der Sale läuft bis zum 28. April 2021. Ab dem 14. April werden neue Angebote hinzugefügt, die in Kürze bekannt gegeben werden.

Bildmaterial: Sony PlayStation