PlayStation: Die besten Angebote der zweiten „Spring Sale“-Runde

Der Spring Sale bei PlayStation geht mit neuen Angeboten in die zweite Runde. In der ersten Runde gab es schon ein paar gute Angebote, beispielsweise zu Ni no Kuni II, Tales of Vesperia oder Catherine: Full Body. Auch in der nächsten Runde liegt bei unserer Auswahl der Schwerpunkt natürlich auf japanischen Games!

Unsere kleine Auswahl der Angebote:

Jump Force für 13,99 Euro (-80 %)

Dragon Ball FighterZ für 9,79 Euro (-86 %)

Dark Souls 3 für 12,49 Euro (-75 %)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen für 9,99 Euro (-60 %)

Nexomon Extinction für 12,99 Euro (-35 %)

Resident Evil Revelations für 7,99 Euro (-60 %)

Yakuza Kiwami 2 für 10,99 Euro (-45 %)

Tales of Berseria für 9,99 Euro (-50 %)

Und da wir schon bei Schnäppchen sind, ganz aktuell:

Alle Angebote des PlayStation-Sale findet ihr hier.

Auf den letzten Seiten findet ihr noch ein paar tolle Indie-Angebote wie GRIS, Sayonara Wild Hearts, Jotun: Valhalla Edition, Songbird Symphony oder Sparklite. Auch ein Großteil der Angebote aus der ersten Runde ist noch aktiv.

Wie immer gilt auch: Lasst euch nicht von den dicken Prozentzahlen täuschen. Die beziehen sich natürlich immer auf den Preis zum Launch, der bei den allermeisten Spielen schon lange veraltet ist. Sehr viele Spiele im Spring Sale bekommt ihr inzwischen im Handel zum gleichen Preis oder sogar günstiger.

Seid ihr im aktuellen Sale fündig geworden? Der Sale läuft bis zum 28. April 2021.

