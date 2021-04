Deutsche Verkaufscharts: Ein zehn Jahre altes Spiel ist zurück in den Top 10

Der Geburtstag von Skyrim jährt sich im November das zehnte Mal. 2011 ist The Elder Scrolls V: Skyrim erstmals erschienen. Seitdem hat man irgendwie das Gefühl, es erscheint jedes Jahr. In den aktuellen deutschen Verkaufscharts führt es The Elder Scrolls V: Skyrim tatsächlich wieder in die Top 10.

Die neue Special Edition (hier bei Amazon*) mit Hauptspiel und allen Erweiterungen steigt auf Platz 2 in den Xbox-One-Charts und auf Platz 9 in den PS4-Charts ein. Spitzenreiter in beiden Rankings ist ein Spiel, das ebenfalls schon etliche Jahre auf dem Buckel hat: GTA V.

Auf PS4 rutscht It Takes Two auf Rang 2. Dafür landet das Koop-Game in den Xbox-Series-Charts wieder auf Platz 1 vor Outriders. Die PS5-Spitze bleibt mit Outriders und Spider-Man: Miles Morales unverändert. Auch auf Nintendo Switch tut sich ganz oben nichts: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury geht vor Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda