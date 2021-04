Everyday Today’s Menu for the Emiya Family tischt im Juni auch im Westen auf

Das Küchen-Adventure Everyday Today’s Menu for the Emiya Family wird am 2. Juni 2021 im Westen erscheinen. Publisher Aniplex spricht bislang nur von einer „USA-Website“ und gibt auch nur einen Preis in US-Dollar (49,99) bekannt. Es ist noch unklar, ob man da einfach etwas großzügig Amerika als Vertreter des Westens versteht oder das Spiel tatsächlich nur in Nordamerika erscheint.

Die Veröffentlichung in Japan findet übrigens heute statt.

Spin-off-Spiel zu Fate/stay night

Das Spin-off-Spiel zu Fate/stay night basiert auf dem Spin-off-Manga Today’s Menu for the Emiya Family. Schneiden, kochen, backen und frittieren… Saber, Rin Tohsaka und Sakura Matou stehen auch in der Küche vor einigen Herausforderungen.

Was werdet ihr kochen? Natürlich kann danach auch mit den anderen gegessen werden. Versprochen wird zudem eine eigene Geschichte mit Rezepten aus dem Manga. Die Entwicklung übernahm das Studio GRID.

