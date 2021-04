PlayStation 5: Amazon listet Bundle mit Spider-Man: Miles Morales

Amazon listet seit heute ein neues Bundle der PlayStation 5 mit Spider-Man: Miles Morales – Ultimate Edition. Das Bundle war bislang noch nicht im Verkauf, könnte aber jederzeit in den Verkauf gehen. Wer sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen möchte, kann den Artikel also ab sofort im Auge behalten.

Es scheint gut möglich, dass Amazon dem Beispiel anderer Händler folgt, und in Zukunft auf den Verkauf von Bundles setzt. So hatten es zuletzt Media Markt* und Saturn*, aber auch Alternate und Euronics* gemacht. Keine böse Absicht, um euch weiteres Geld aus der Tasche zu ziehen. So sollen Scalper und Bots ferngehalten werden.

Weitere Bundles sind von Dritthändlern

Es gibt derzeit weitere Bundles bei Amazon, beispielsweise die PlayStation 5 mit Demon’s Souls* und die PlayStation 5 mit Assassin’s Creed Valhalla*. Diese sind jedoch von Dritthändlern und werden völlig überteuert angeboten.

Der Verkauf bei Amazon wäre fällig, wie man so schön sagt. GamesWirtschaft berichtete schon letzte Woche von einem nahenden Verkauf, eigentlich noch vor Ostern. Ostern ist bekanntlich vorbei. In dieser Woche sollte es den Meldungen zufolge also losgehen.

Darüber hinaus könnt ihr weiterhin autorisierte Händler im Auge behalten. In der zweiten Märzhälfte gab es immer wieder Kontingente, ausschließlich im Online-Verkauf. Bei den folgenden Händlern könntet ihr Glück haben. Es handelt sich überwiegend jeweils um Affiliate-Links*.

Bildmaterial: Sony, Amazon