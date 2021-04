Nur am Wochenende: Nintendo Switch Lite inkl. Monster Hunter Rise zum Schnäppchenpreis

In den Entertainment Weekend Deals bei Saturn bekommt ihr nur an diesem Wochenende die Gelegenheit, die Nintendo Switch Lite inklusive Monster Hunter Rise (oder Mario Kart 8 Deluxe) zu einem Schnäppchenpreis zu ergattern.

Für nur 219,99 Euro bekommt ihr dabei das Paket aus Switch Lite und Spiel. Besonders für das noch recht neue Monster Hunter Rise lohnt sich das Bundle-Angebot. Aber auch Mario Kart 8 Deluxe ist natürlich preisstabil. Die Switch Lite bekommt ihr in der Farbe Gelb. Für Türkis, Grau oder Koralle müsst ihr noch 10 Euro drauflegen.

Apropos Farben.

Solltet ihr eher auf Blau stehen, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Die neue Nintendo Switch Lite in der Farbe Blau erscheint am 7. Mai 2021. Die neue Lite könnt ihr euch schon vorbestellen*, dann müsst ihr aber auch 219,99 Euro hinlegen und habt noch kein Spiel.

Monster Hunter Digital Event am 27. April

Mit dem Paket seid ihr jedenfalls gerüstet. Nicht nur für alles, was es noch zu Monster Hunter Rise gibt, sondern natürlich auch für Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Das nächste „Monster Hunter Digital Event“ hat Capcom in dieser Woche für den 27. April um 16:00 Uhr deutscher Zeit via Twitter angekündigt. Über YouTube und Twitch könnt ihr dabei sein.

Bildmaterial: Monster Hunter Rise, Capcom