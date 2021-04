Sonntagsfrage: Welche Musik hört ihr während des Spielens?

Früher hatte man während des Spielens nur die eigene Videospielmusik. Diese beschränkte sich meist auf verschiedene Bit-Klänge, welche mit der heutigen Musik kaum vergleichbar ist. Heutzutage werden für große Videospielproduktionen komplette Orchester gemietet, um die beste Musik zu erschaffen. So lassen sich im Nachhinein eigene Veranstaltungen organisieren, in denen sich Fans von der Musik mitreißen lassen können.

Gleiches soll natürlich auch in Spielen passieren. Doch nicht immer gefällt einem der Soundtrack. Zudem ist es heutzutage sehr einfach den Ton abzuschalten und seine eigene Playlist zu starten. Die Versuchung wird umso größer, wenn die Konsolen eine Anbindung an Spotify haben. Wer braucht dann schon den “schnöden“ Spielsoundtrack, wenn er oder sie zu den Lieblingssongs spielen kann.

Welches ist euer Grinding-Soundtrack?

Gerade in Grindsession bieten sich solche zusätzlichen Optionen an. Zumindest, wenn der Spielsoundtrack nicht so gut ist. Ob einem der Soundtrack nun gefällt oder nicht, ist sicherlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz werden Soundtracks speziell für ein Spiel designt. Daher sollten sie im Zweifel auch passen.

Dennoch gibt es bestimmt Fans, die lieber ihre eigene Musik hören oder vielleicht sogar einen Podcast während des Spielens. Wie sieht die Situation bei euch aus? Hört ihr lieber den eigenen Soundtrack eines Spiels oder gehört ihr zu der Gruppe, die lieber ihre Lieblingsmusik während des Spiels hört? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 18. April