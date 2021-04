No More Heroes III führt uns in die verrückte Welt der Serie ein

Gestern fand wie versprochen ein Livestream rund um No More Heroes III statt. Dabei zeigte man einen Trailer, welcher ausführlich (und ziemlich verrückt) in die No-More-Heroes-Serie einführt. Kurzform: Der Kampf zwischen Auftragsmördern erreicht im dritten Teil ein galaktisches Level. Passend dazu wurde für Japan die „No More Heroes III Killion Dollar Trilogy“-Edition angekündigt, eine physische Sammlung aller drei Hauptteile. Diese erscheint für 9.800 Yen (ca. 75 Euro) für Nintendo Switch.

So beschreibt Nintendo den Titel:

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

No More Heroes III erscheint weltweit am 27. August für Nintendo Switch. Ihr findet Travis Touchdowns neues Abenteuer bereits bei Amazon*.

Einführung in No More Heroes

Der ganze Livestream

