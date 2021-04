Ni no Kuni: Cross Worlds startet die Vorabregistrierung in Asien

Eigentlich sollte Ni no Kuni: Cross Worlds noch im vergangenen Jahr an den Start gehen, aber daraus ist bekanntlich nichts geworden. Jetzt geht es aber langsam auf die Zielgerade. Die Vorabregistrierung zum Mobile-MMORPG hat ab sofort begonnen, wie Level-5 und Entwickler Netmarble (u. a. Lineage II Revolution) bekannt gegeben haben. Konkret ist dies nun in Japan, Südkorea und Taiwan möglich. Im App Store und bei Google Play könnt ihr Ni no Kuni: Cross Worlds finden.

Vorabregistrierungsaktionen ohne Boni sind selten. Auch diesmal müssen Spielerinnen und Spieler nicht auf gewisse Extras verzichten. Für alle gibt es einen speziellen Vertrauten. Wer nach der Vorabregistrierung fünf Freunde einlädt, welche das Spiel dann auch tatsächlich spielen, erhält zudem Udadas Hut.

Neue Videos geben Einblicke

Wer ist nun aber Udada? Darüber gibt uns heute auch ein neues Video Auskunft. Weitere Kurzvideos zeigen uns die künstlerischen Aspekte sowie die Welt.

Im App Store steht mit dem 30. Juni auch ein Veröffentlichungsdatum, welches allerdings noch nicht offiziell bestätigt ist. Das liest sich auch sehr wie ein Platzhalter.

Bis heute ist das neue Ni no Kuni leider nur für Japan und Asien angekündigt. Ob sich das noch ändert, wird sich zeigen. Die beiden Konsolenvorgänger sind bekanntlich auch bei uns erschienen und fanden viele Fans.

Ni no Kuni: Cross Worlds – die zwei Welten

Ihr seid Beta-TesterInnen für das Virtual-Reality-Spiel „Soul Divers“. Im Laufe des Spiels bemerkt ihr, dass die Welt des Spiels real ist. Nachdem ihr auf eine mysteriöse Frau namens Rania trefft, erfahrt ihr von eurer Mission. Um diese zu erfüllen, gilt es sich mächtigen Feinden zu stellen und das Königreich wieder aufzubauen. Ist es möglich, die beiden verbundenen Welten vor dem Ruin zu retten?

So spielt sich „Cross Worlds“

Kämpfe finden in einem Hack-and-Slash-System in Echtzeit statt. Bei den insgesamt fünf Charakterklassen handelt es sich um Witch, Swordman, Rogue, Engineer und Destroyer. Spieler können die Hauptquests, weitere Aufträge, Dungeons, Labyrinthe, Bosse, die Verteidigung des Königreichs und Expeditionen mit Vertrauten angehen.

Auch zahlreiche Spieler-gegen-Spieler-Aktivitäten sind geplant. Neben direkten Kämpfen kann man auch in Kämpfe Königreich gegen Königreich steigen. Andere Königreiche kann man ebenfalls direkt angreifen. Grafisch setzt man auf 3D-Cel-Shading und qualitative Zwischensequenzen.

Künstlerische Aspekte

Die Welt

Udada, die größte Katze der Welt

via Gematsu, Bildmaterial: Ni no Kuni: Cross Worlds, Level-5, Netmarble