Monster Hunter Rise: Capcom beschenkt Jäger mit diesen Gratis-Items

In dieser Woche hat Monster Hunter Rise den Meilenstein von 5 Millionen verkauften Einheiten weltweit geknackt. Ein großer Erfolg, auch wenn man natürlich mehrere Millionen Einheiten erwarten durfte. Dass „Rise“ aber mit dem unglaublich erfolgreichen Monster Hunter World Schritt hält, das für PS4 und Xbox One veröffentlicht wurde, ist doch eine Hausnummer.

Findet auch Capcom und möchte den KäuferInnen danken. Capcom verschenkt deshalb an alle JägerInnen ein Item-Paket, das ihnen auf der Jagd kräftig helfen wird. Es gibt 30 Mega-Tränke, 20 gut durchgebratene Streaks, 10 große Fassbomben, 5 Mega-Dämonenmittel und 5 Mega-Panzerhäute.

Damit können JägerInnen arbeiten! Um die Items zu erhalten, müsst ihr euch nur bei Senri dem Postboten melden und euer „Kamura Pack 1“ abholen. Das funktioniert allerdings nur, wenn ihr das aktuelle Update installiert habt. Sollte allerdings nicht das Problem sein. Ein netter Zug von Capcom, oder?

Die Zukunft von Monster Hunter

Der nächste Monster-Hunter-Titel ist bereits am Horizont. Am 9. Juli 2021 legt Capcom mit Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin auf Nintendo Switch und Steam nach. Optisch und auch spielerisch hebt sich Monster Hunter Stories 2 von Monster Hunter Rise ab. Die Story dreht sich um das Verschwinden der Rathalos aus ihrem natürlichen Lebensraum.

Nintendo-Fans werfen einen Blick in den My-Nintendo-Store, wo sie in diesen Tagen eine Gratis-Prämie zu Monster Hunter Rise absahnen können. Vorausgesetzt, ihr mögt die 3,99 Euro Versandkosten tragen. Wie uns die Rückkehr von Monster Hunter auf Nintendo Switch gefallen hat, könnt ihr in unserem ausführlichen Test nachlesen.

Bildmaterial: Monster Hunter Rise, Capcom