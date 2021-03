My Nintendo: Jetzt diese Gratis-Prämie zu Monster Hunter Rise abholen

Die letzte physische Prämie im My-Nintendo-Store ist erst ein paar Tage alt. Doch heute legt Nintendo anlässlich der Veröffentlichung von Monster Hunter Rise für Nintendo Switch schon nach! Für exakt 300 Platin-Punkte könnt ihr euch jetzt ein Miniposter-Set zum Spiel mit legendären Monstern wie Rathalos und Goss Harag abholen. Natürlich ist auch Magnamalo mit dabei!

Platin-Punkte habt ihr hoffentlich noch genug. Ihr bekommt sie beispielsweise beim wöchentlichen Einloggen im My-Nintendo-Store oder durch das Spielen von Nintendos Mobile-Games wie Super Mario Run.

Um die Veröffentlichung von Monster Hunter Rise für Nintendo Switch zu feiern, ist ein Miniposter-Set als exklusive und zeitlich begrenzte My-Nintendo-Belohnung erhältlich! Die Monster auf den Postern sind: Magnamalo, Rathalos, Goss Harag, Rakna-Kadaki und Almudron.

Die Poster haben eine Größe von 210 x 297 mm (A4) und kommen in einem Kartonumschlag. Sie sind auch hochwertiges, glänzendes Kunstdruckpapier (300 g/m²) gedruckt. Tja, und fast kostenlos! Fast, weil ihr wie immer die Versandkosten selbst tragen müsst. Aber damit sind die meisten angesichts der exklusiven Prämie einverstanden.

Weniger cool: Nach wie vor ist nur die Zahlung mit Kreditkarte möglich.

So bestellt ihr das Miniposter-Set

Wie gewohnt ist der Bestellvorgang ein wenig umständlich. Besucht die Belohnungsseite bei My Nintendo und löst eure 300 Platin-Punkte gegen einen Code ein. Anschließend besucht ihr die Produktseite der Mini-Poster und packt sie in den Warenkorb. Im Laufe des Bestellvorgangs wird der eingangs erwähnte Code fällig – sonst geht nichts. Wie immer fallen pauschal 3,99 Euro Versandkosten an.

Bildmaterial: My Nintendo