Prime Gaming: Diese Spiele könnt ihr euch gratis im Mai abholen

In den letzten Tagen hat Amazon das Prime-Gaming-Angebot noch um Do Not Feed the Monkeys, Iris and the Giant sowie Figment erweitert. Jetzt hat man das erste Line-up für den Mai vorgestellt. Wie immer könnt ihr euch fünf Spiele kostenlos herunterladen und sie behalten, solange ihr ein Prime-Abo besitzt.

Yoku’s Island Express

Healer’s Quest

Beholder

The Blind Prophet

A Blind Legend

Zahlreiche Item-Drops und neues Loot

Außerdem gibt es wie in jedem Monat eine Reihe von Item-Drops und Loot für eure Games. Ihr bekommt zum Beispiel Inhalte zu League of Legends, Rainbow Six Siege und FIFA 21. Im Mai gibt es auch eine ganze Menge Inhalte für Grand Theft Auto Online, von diversen Angeboten an GTA$ und einer kostenlosen U-Boot-Sonar-Station bis hin zu allerlei Fahrzeugen, Waffen und mehr.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Amazon, Prime Gaming, Yoku’s Island Express, Team17