Judgment erscheint am 23. April 2021 für PlayStation 5, Xbox Series und Stadia

Wie Publisher Sega und die EntwicklerInnen des Ryu Ga Gotoku Studios ankündigten, findet ihr Detektiv-Thriller Judgment seinen Weg in die neue Konsolengeneration. Am 23. April 2021 soll der Titel für PlayStation 5, Xbox Series und ferner Google Stadia zum Preis von 39,99 US-Dollar verfügbar werden.

Die Neuveröffentlichung soll von 60 Bildern pro Sekunde, aufpolierter Optik und verbesserten Ladezeiten profitieren. Außerdem sind alle vorab veröffentlichten DLCs enthalten. Im Westen soll eine physische Version von Judgment für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen – Japan und Asien erhalten lediglich eine physische PS5-Version. Die digitale Version erscheint weltweit für beide Plattformen.

Solltet ihr als BesitzerInnen der PS4-Version übrigens darauf hoffen, eure Detektivarbeit auf PlayStation 5 fortsetzen zu können, gibt es leider schlechte Nachrichten. Die KollegInnen von Game Informer fragten Sega bezüglich eines Upgrades auf die PS5-Version an und erhielten eine wenig erfreuliche Antwort. Demnach seien keine Cross-Buy-Optionen geplant. Solltet ihr Yagamis Detektiv-Abenteuer also nochmal erleben wollen, müsst ihr allem Anschein nach wohl oder übel erneut in die Geldbörse greifen. Eine Übertragungsmöglichkeit von PS4-Speicherständen erscheint demnach ebenso unwahrscheinlich.

Detektivarbeit in Kamurocho

In Judgment schlüpfen wir in die Rolle von Takayuki Yagami. Nachdem er von einem seiner Klienten verraten wurde, galt er als Heuchler, der Mördern half, ihrer gerechten Strafe zu entgehen – sein Ruf als Anwalt war ruiniert. Nun arbeitet er als Privatdetektiv, um einer mysteriösen Mordserie nachzugehen. Und er wird all sein Können als Ermittler brauchen, um den Fall zu lösen.

Spieltechnisch bedeutet das allerhand Detektivarbeit in den vertrauten Gefilden von Kamurocho. SpielerInnen müssen Personen verhören, Beweisstücke sichern und vorlegen, Verdächtige verfolgen, sich verkleiden, Schlösser knacken und unentdeckt Fotos machen. Und natürlich auch ganz Yakuza-typisch allerhand Veilchen verteilen.

Der Ankündigungstrailer zur neuen Version

via Gematsu, Bildmaterial: Judgment, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio