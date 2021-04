Indie World: Nächste Präsentation findet schon morgen statt

Nintendo hat, wie immer kurzfristig, für morgen eine neue Indie-World-Präsentation angesetzt. Um 18 Uhr deutscher Zeit werdet ihr in etwa 20 Minuten die neusten Indie-Games für Nintendo Switch kennenlernen.

Die letzte Indie World gab es im Dezember und Nintendo präsentierte unter anderem Among Us für Nintendo Switch, Super Meat Boy Forever, Cyber Shadow von Yacht Club Games, Spelunky sowie Finding Paradise, das Plattform-Adventure Hoa und Sky: Children of Light von thatgamecompany. Ein buntes Programm, das uns wohl auch morgen wieder erwartet.

Ihr könnt den Stream morgen direkt hier sehen:

