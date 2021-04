Heute startet Abe in Oddworld: Soulstorm seine Flucht

Heute startet Abe erneut seine Flucht in Oddworld: Soulstorm. Die digitalen Versionen sind ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5 und den Epic Games Store erhältlich. Wer noch unschlüssig ist, kann sich im Launchtrailer nochmals neue Eindrücke verschaffen. Vor einigen Wochen erreichte uns die frohe Botschaft, dass Oddworld: Soulstorm schon zur Veröffentlichung bei PlayStation Plus für Abonnenten des Service ohne zusätzliche Kosten für PS5 spielbar sein wird. Auch da könnt ihr also gleich ohne weitere Kosten loslegen.

Sammler haben natürlich lieber eine physische Version. Allerdings erscheint die physische Version erst am 6. Juli 2021.

Abe rettet mal wieder sein Volk

Wieder einmal muss Abe sein Volk aus der Sklaverei retten und dabei die Unterdrücker, Fallen und weitere Gefahren für seine Gefährten umgehen. Auch der Serien-typische schwarze Humor darf da natürlich nicht fehlen.

Zudem werden unterschiedliche Herangehensweisen versprochen, um den Wiederspielwert zu erhöhen. Hinzu kommen leichte RPG-Elemente, Leaderboards, Trophäen und ein Fortschrittssystem. Oddworld: Soulstorm ist der zweite Teil einer Quintologie, wobei Oddworld: New ’n‘ Tasty als HD-Remake von Oddworld: Abe’s Oddysee den Anfang machte.

Der Launchtrailer zu Oddworld: Soulstorm

via Gematsu, Bildmaterial: Oddworld: Soulstorm, Oddworld Inhabitants