Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen: Bowser vs. Ganondorf

Heute blicken wir auf zwei der bekanntesten Bösewichte in der Videospielgeschichte. Beide versuchen bereits seit Jahrzehnten eine Prinzessin für sich zu gewinnen. Doch werden sie immer wieder von einem Klempner und einem Helden im grünen Gewand besiegt. Wer weiß, welche psychologischen Spuren das bei ihnen hinterlässt? Die Rede ist vom Koopa-König Bowser und dem König der Gerudo, Ganondorf.

Doch welcher der beiden Könige ist der bessere Bösewicht? Bowser hat bei seinen Versuchen immer neue Einfälle, um an Peach zu gelangen. Mal als verkleidete Katze, mit einem besonderen Hut oder einfach als größter Koopa der Welt versucht er sein Glück und schickt Mario all seine Schergen entgegen. Mit unterschiedlichen Kräften und Mächten versucht auch Ganondorf immer wieder sein Glück. Doch auch er wird von Link und Zelda stets aufgehalten. Was machen die beiden nur falsch?

Doch möchten wir am heutigen Sonntag den beiden keine Tipps für ihre Versuche geben, sondern möchten von euch wissen, welcher der beiden der bessere Bösewicht ist? Gerne auch mit einem Kommentar im Forum.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 02. Mai