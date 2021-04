Famicom Detective Club: Die beiden Mystery-Abenteuer im Übersichtstrailer

Im Februar wurde bekannt, dass es die ursprünglich 1988 und 1989 in Japan für den Famicom veröffentlichten Mystery-Spiele Famicom Detective Club: The Missing Heir und Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind in den Westen schaffen – nämlich auf Nintendo Switch.

Mit der näherrückenden Veröffentlichung, die für den 14. Mai 2021 angesetzt ist, veröffentlichte Nintendo nun einen japanischen Übersichtstrailer. Außerdem gibt es noch drei Werbespots, die einen Einblick in die Mystery-Abenteuer liefern.

Mit der Neuauflage für den Westen erhalten die Texte eine englische Lokalisierung, die Vertonung bleibt aber japanisch. Grafik, Musik und Soundeffekte sollen überarbeitet worden sein, Fans der Originale können aber auch zum ursprünglichen 8-Bit-Soundtrack wechseln.

Ein Blick in die Ermittlungsakten

In „The Missing Heir“ spielt ihr einen unter Amnesie leidenden Detektiv, der einen Mordfall rund um die wohlhabende Ayashiro-Familie untersucht. Während ihr japanische Landluft schnuppert, sucht ihr Hinweise und verhört Verdächtige.

„The Girl Who Stands Behind“ dreht sich dann um einen rätselhaften Todesfall an einer japanischen Highschool. Gepaart mit einer spannenden Atmosphäre, gilt es, die Puzzlestücke zusammenzusetzen und die SchülerInnen zu retten. Ist hier etwas Übernatürliches am Werk?

Interessant ist aktuell noch die Preisfrage: Auf der amerikanischen Nintendo-Website sind The Missing Heir und The Girl Who Stands Behind einzeln für jeweils 34,99 US-Dollar gelistet. Beim Kauf eines Titels soll es aber 10 US-Dollar Rabatt auf den anderen geben. Auf der deutschen Nintendo-Website sind sie momentan allerdings nur im Doppelpack für 60 Euro erhältlich. Auch wenn der Preis letztendlich der gleiche ist, fehlt die attraktive Möglichkeit des Einzelkaufs. Bleibt abzuwarten, ob sich dies noch ändert.

Der Übersichtstrailer und die Werbespots zu den „Famicom Detective Club“-Neuauflagen

Der Übersichtstrailer:

Die Charaktere und SynchronsprecherInnen:

The Missing Heir: Die Ayashiro-Familie:

The Girl Who Stands Behind: Youko’s Geschichte:

