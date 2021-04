Den schönen Revali aus Zelda: Breath of the Wild könnt ihr jetzt vorbestellen

Vor einigen Tagen haben die Figuren-Experten von First 4 Figures ihren nächsten Zelda-Streich präsentiert. Nach den Figuren von Zelda und Link widmet man sich nun den beliebten Recken aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Den Anfang macht der Orni Revali, die anderen Recken werden folgen.

Ab sofort nimmt man bei First 4 Figures Vorbestellungen für Revali an. Noch etwa zwei Wochen läuft die Early-Bird-Phase, in der die Figuren ein wenig reduziert zu haben ist. 149,99 US-Dollar ist der Normalpreis. In der Early-Bird-Phase kostet Revali nur 137,99 US-Dollar, inklusive Steuern aber zzgl. Versandkosten.

Revali steht in seiner stoischen und unverkennbaren Pose und hält seinen Bogen, dessen Sehne ein wenig elastisch ist. Natürlich trägt er auch das hellblaue Tuch als Zeichen der Champions. Dabei steht er auf einer Sheikah-Plattform, deren Oberfläche in der Exklusive-Edition auch mit LEDs ausgestattet ist.

Nachfolgend noch eine Galerie von schönen Fotos von Revali. Weitere findet ihr natürlich auf der Produktseite bei First 4 Figures. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für Revali gibt es noch nicht. Angepeilt wird eine Veröffentlichung im vierten Quartal 2021.

Macht schon etwas her, oder? Noch nicht viel her macht die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild. Seit der Ankündigung des Sequels bei der E3 2019 blieb es ruhig um das Spiel, auf das sich viele Zelda-Fans freuen.

Bildmaterial: First 4 Figures, Nintendo