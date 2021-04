Days Gone erscheint im Mai für PCs und weitere PlayStation-Exklusivspiele werden folgen

Nach Horizon Zero Dawn wird Sony am 18. Mai 2021 den nächsten (ehemaligen) Exklusivtitel für PCs veröffentlichen. Das postapokalyptische Survival-Zombie-Game Days Gone von Sonys First-Party-Entwickler Bend Studio wird dann für PC-Steam und im Epic Games Store erscheinen.

Die neue PC-Version wird für die Neuveröffentlichung etwas aufgemotzt:

Zu den neuen Features des Spiels gehören unter anderem die Unterstützung von Ultra-Wide-Monitoren im 21:9-Format, ein gesteigerter Detailgrad der Grafik sowie eine unbegrenzte Bildwiederholfrequenz. Jegliche Inhalte, die nach der Veröffentlichung der PlayStation-4-Version hinzugefügt wurden, sind auch in dieser Version für PC-Spieler enthalten.

Ein gar nicht so neuer Trend

Zweifelslos leitet das einen Trend ein, der allerdings so neu gar nicht ist. Mit PlayStation Now kann man schon lange PlayStation-Exklusivspiele auf PCs spielen, auch wenn man dabei natürlich einigermaßen im PlayStation-Kosmos bleibt. Dort ist Days Gone schon seit Oktober letzten Jahres verfügbar.

Eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird. Das verriet Sony-Präsident und CEO Jim Ryan im Interview mit GQ, übersetzt von Eurogamer, schon vor einiger Zeit. Es bestünde demnach die Möglichkeit, großartige Spiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. So könne man die Wirtschaftlichkeit fördern in Zeiten, in denen Spiele-Entwicklung immer teurer wird.

„Die Kosten für die Entwicklung von Spielen steigen mit jedem Zyklus, da sich das Kaliber der IPs verbessert hat. Außerdem ist es einfacher geworden, sie auch für Nicht-KonsolenbesitzerInnen verfügbar zu machen. Es ist also eine ziemlich einfache Entscheidung für uns, die wir treffen müssen“, so Jim Ryan.

Eine einfache Rechnung

Und die Rechnung ist ja eine einfache. Spiele wie Days Gone oder Horizon Zero Dawn gibt es inzwischen auf dem Grabbeltisch für wenige Euro. Bei Steam stehen sie wieder zum Vollpreis in den Stores und PC-SpielerInnen dürften zu Tausenden zugreifen.

Wichtig scheint zu sein, dass die Messen der Spiele auf PlayStation gesungen sind. So hat man auch kein großartig negatives Feedback aus der Community zu erwarten. „Es gab keine massiven negativen Reaktionen darauf. Wir werden also weiterhin Schritte in diese Richtung unternehmen“, erklärt Ryan.

