PlayStation Now im Oktober mit Days Gone, MediEvil und weiteren Highlights

Sony hat heute das Line-up für die nächsten Games für PlayStation Now vorgestellt. Nach Highlights wie Final Fantasy XV oder Resident Evil 7 biohazard im September dürfen sich Abonnenten des Cloud-Streamingdienstes im Oktober auf unter anderem auf Days Gone und MediEvil freuen. Nicht schlecht, oder was meint ihr?

Die neuen Games:

Days Gone

Friday the 13th

MediEvil

Trine 4: The Nightmare Prince

RAD

MTX vs ATV All Out

Diesmal wird für keines der Spiele ein Ablaufdatum geführt, sie sind also zunächst unbefristet im Programm. Resident Evil 7 biohazard wird nur bis zum 30. November 2020 zur Verfügung stehen. Final Fantasy XV ist ebenfalls befristet und verlässt das Programm am 1. März 2021 wieder.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Sony, PlayStation Now