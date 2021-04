Ender Lilies: Mit Metroidvania-Action gegen Bosse in Bloodborne-Optik

Das Dark-Fantasy-Metroidvania Ender Lilies: Quietus of the Knights befindet sich schon seit Januar im Early Access bei Steam und scheinbar läuft es ganz gut. Die geplante Veröffentlichung im Sommer für Konsolen konnte man nun nämlich konkret datieren.

Bei der Indie World zeigten die Macher einen neuen Trailer und man ahnte da schon, dass Ender Lilies für Nintendo Switch eine kleine Spezialbehandlung erhält. Gemeinsam mit dem Start von Version 1.0 bei Steam wird Ender Lilies am 22. Juni 2021 auch für Switch erscheinen. Die Umsetzungen für PlayStation folgen am 6. Juli 2021 und „später“ gibt es dann auch noch eine Version für Xbox.

Aktuell bekommt ihr Ender Lilies im Early Access noch für 19,99 Euro. Der Launchpreis wird 24,99 Euro betragen. Mit dabei sind dann übrigens auch deutsche Bildschirmtexte. Das Spiel wird von Live Wire, Adglobe Tokyo und Adglobe Montreal Studio entwickelt und ist ein düsteres Action-RPG im Metroidvania-Stil.

Ender Lilies besticht durch eine düstere Optik, viele verschiedene Spielmechaniken und Bosse, die direkt aus Bloodborne entsprungen sein könnten. Auch der melancholische Soundtrack geht ins Ohr. Dieser stammt von Mili, welche auch für Anime-Serien wie Ghost in the Shell und Goblin Slayer verantwortlich waren oder an Spielen wie Cytus und Deemo gearbeitet haben.

Bildmaterial: Ender Lilies: Quietus of the Knights, Binary Haze Interactive, Live Wire, Adglobe Tokyo, Adglobe Montreal Studio