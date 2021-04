Cris Tales: „JRPG-Liebesbrief“ mit vertrauten Klängen bekommt konkreten Termin

Im Oktober hat sich Publisher Modus Games für eine Verschiebung von Cris Tales entschieden. Mit dem Juli gab es bereits einen neuen Veröffentlichungszeitraum. Nun hat Modus Games den Termin auf den 20. Juli 2021 festgelegt. Der „JRPG-Liebesbrief“ wird dann für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PCs und Stadia erscheinen und auf allen Plattformen 39,99 Euro kosten.

Bei der Indie World wurde ein neuer Trailer zu Cris Tales gezeigt, der euch einige Spielszenen zeigt und den Termin präsentiert. Dabei nehmt ihr vielleicht auch einige vertraute Klänge wahr.

Vertraute Klänge

Die Besetzung für die Synchronstimmen kann sich dabei sehen lassen. Unter den Synchronsprechern sind unter anderem SprecherInnen aus Pokémon Journeys, NieR: Automata und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. So spricht Kira Buckland zum Beispiel Crisbell.

Bucklands Stimme kennt ihr von 2B aus NieR: Automata. Die Stimme von Zeno Robinson (spricht Cristopher) kennt ihr von Goh aus Pokémon Journeys. Mehr zur Besetzung erfahrt ihr in einem Blogbeitrag von Modus Games.

Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit zwischen den Epochen hin- und herzuhüpfen nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Feinde an bestimmte Punkte in der Zeit zu versetzen, an denen Crisbell Vorteile im Kampf hat.

Eine physische Veröffentlichung gibt es ebenfalls und sie ist bereits vorbestellbar*. Eine Demo kann bereits jetzt auf Steam, GOG, im Xbox Store, dem PlayStation Store und im Nintendo eShop heruntergeladen werden.

