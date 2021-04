Pokémon GO feiert New Pokémon Snap mit einem neuen Schillernden Pokémon

In etwa zwei Wochen erscheint New Pokémon Snap und viele Pokémon-Fans sind schon jetzt voller Vorfreude. Weil es so viele Pokémon-Spiele auf unterschiedlichen Plattformen gibt, bietet sich da natürlich eine kleine Cross-Promotion an. Genau die hat The Pokémon Company nun angekündigt.

Während eines Events können Pokémon-GO-SpielerInnen vom 29. April um 10 Uhr bis zum 2. Mai 2021 um 20 Uhr ein Schillerndes Farbeagle finden! Dafür wird es neue Forschungsaufgaben geben, die sich dem Thema Schnappschüsse widmen. Wie passend!

Dabei können SpielerInnen Pokémon fangen, die in Verbindung mit New Pokémon Snap stehen. Mit dabei ist dann auch das Schillernde Farbeagle. Dazu gibt es auch noch themenspezifische Avatar-Artikel im Ingame-Store.

Das ist New Pokémon Snap

New Pokémon Snap erscheint am 30. April 2021 für Nintendo Switch. Unterstützt von Professor Mirror und seinen Gehilfen zieht es euch im Namen der Forschung durch allerlei verschiedene Gebiete. Bewaffnet mit einer Kamera versucht ihr Schnappschüsse von Pokémon in ihrem natürlichen Habitat zu machen. Dafür stehen euch allerhand Hilfsmittel zur Verfügung: Ihr werft den Taschenmonstern etwa Leckereien vor die Füße oder stimmt eine Melodie an. Alles fürs perfekte Foto!

Das ist das perfekte Foto ~

Eure Schnappschüsse werden nämlich bewertet. Je ausgefallener das Motiv, desto besser die Wertung – versteht sich von selbst! So füllt ihr nach und nach euren „Fotodex“ mit hübschen Bildern von hübschen Pokémon. Ferner könnt ihr eure Fotos noch mit Stickern und Filtern individualisieren und sie mit der Welt teilen.

Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo