Cowabunga! Turtles: Shredder’s Revenge erscheint auch für Nintendo Switch

Klar, das war eine echt coole Ankündigung vor ein paar Wochen. Die Turtles sind zurück! Dotemu und Tribute Games hatten den Side-Scrolling-Brawler Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für PCs und Konsolen angekündigt. Für Konsolen. Aber für welche? Heute wissen wir zumindest sicher, dass Nintendo Switch dazu zählt.

Bei der Indie World zeigt man einen neuen Gameplay-Trailer und kündigte Tee Lopes als Soundtrack-Komponisten an. Er zeichnete sich zuletzt für Sonic Mania, League of Legends und Monster Boy and the Cursed Kingdom verantwortlich.

Im neuen Trailer präsentieren die Turtles ihre Special-Moves und Combos, während sie ihre Gegner durch Schauplätze prügeln, die an TMNT-Spieleklassiker wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time angelehnt sind. Überhaupt ist das Spiel inspiriert vom ikonischen Design der 1987er-Turtles. Das dürfte Fans gefallen.

Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello sind immer auf der Lauer (und immer etwas schlauer). Man hat das Gefühl, bei den Retro-Liebhabern von Dotemu (Streets of Rage 4) sind die Turtles in guten Händen. Aber sicher wissen wir das wie immer erst, wenn das Spiel fertig ist.

Der neue Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu, Tribute Games