Animal Crossing wird heute 20 Jahre alt und H&M feiert mit

Am 14. April 2001 ist Animal Crossing in Japan erschienen. Die Veröffentlichung jährt sich heute also das zwanzigste Mal. Herzlichen Glückwunsch, Animal Crossing! Der erste Teil der Serie erschien für Nintendo 64 und da werden einige zu Recht die Augenbrauen hochziehen. Das war doch für GameCube? Stimmt schon.

Die N64-Erstveröffentlichung schaffte es nicht in den Westen. Erst die etwas verbesserte Umsetzung für den GameCube wurde in Amerika und Europa veröffentlicht. Bei uns allerdings auch erst über drei Jahre nach der Veröffentlichung in Japan. Animal Crossing für GameCube erhielt sehr gute Kritiken und ist eines der meistverkauften Spiele für den Würfel.

Animal Crossing und die Pandemie

Den ganz großen Durchbruch – und mit „ganz groß“ meine ich astronomisch groß – schaffte Animal Crossing mit „New Horizons“ für Nintendo Switch. Die Veröffentlichung fiel in den Beginn einer weltweiten Pandemie. Anfangs wurden die wahnsinnig guten Verkaufszahlen auf die Pandemie geschoben. Aber wenn sich ein Spiel In seinem Veröffentlichungsjahr über 30 Millionen Mal verkauft, dann kann das nicht nur daran liegen, dass die Leute zu Hause bleiben müssen und nichts Besseres zu tun haben.

Animal Crossing hat einfach einen Nerv getroffen und viele Fans gefunden. Zum 31. Dezember 2020 stand Animal Crossing: New Horizons bei weltweit 31,8 Millionen verkauften Einheiten. Es ist mit großem Abstand der am zweitmeisten verkaufte Switch-Titel, nur noch überflügelt von Mario Kart 8 Deluxe.

So feiert Nintendo den 20. Geburtstag

Nintendo feierte mit der schönen Collage, die ihr hier auch als Titelbild des Artikels sehen könnt. Und fragt bei Twitter nach euren schönsten Animal-Crossing-Momenten. Diese Frage geben wir gerne weiter! Und ja: Das war’s auch schon. Mehr hat man sich bei Nintendo zum heutigen Geburtstag nicht einfallen lassen.

Nippon Columbia kündigte heute immerhin die Veröffentlichung eines umfangreichen Soundtracks zu Animal Crossing: New Horizons an. Das schöne Paket soll am 9. Juni 2021 in Japan erscheinen, bleibt wohl aber leider auch den JapanerInnen vorbehalten. Da hilft vermutlich nur der Import.

Dafür feiert H&M mit

Und noch mehr Nachrichten zu Animal Crossing: H&M hat sich mit Maisie Williams zusammengetan, um eine Initiative für nachhaltige Mode zu starten. Symbolhaft hat man dazu heute die H&M Looop Insel eröffnet, die zum Wiederverwenden, Aufbereiten und Recycling ungewollter Kleidungsstücke anregen soll.

Benannt nach der kürzlich gestarteten Kleidungsrecyclingmaschine von H&M, die alte Kleidungsstücke zu neuen recycled, wurde H&Ms Looop Insel mit dem Thema der Nachhaltigkeit entworfen. Spielerinnen und Spieler können die Insel erkunden und ihre alten Kleidungsstücke in der ersten Kleidungsrecylingstation von Animal Crossing: New Horizons – der Looop Machine – zu neuen machen.

Die Insel kann bis zum 20. April täglich zwischen 1 Uhr und 21 Uhr MESZ besucht werden. Natürlich ist dies Werbung für H&M. Aber auch für Animal Crossing. Und irgendwie ja auch eine gute Sache. Und da heute sonst nicht viel in Sachen Animal Crossing passiert ist, sei der Hinweis erlaubt.

Bildmaterial: Nintendo, H&M