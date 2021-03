Tomb Raider: Square Enix verschenkt zwei Games und ihr müsst nicht viel dafür tun

Square Enix hat bei Twitter eine Verschenkaktion gestartet, die sich sehen lassen kann. Ihr bekommt nämlich gleich zwei Tomb-Raider-Games komplett kostenlos. Namentlich sind das Lara Croft and the Guardian of Light und Lara Croft and the Temple of Osiris für PC-Steam.

Alles, was ihr dafür tun müsst:

besucht @SquareEnix bei Twitter und folgt dem Account

sucht diesen Tweet auf und antwortet mit #SquareEnixPresents

Das war’s! Wenig später habt ihr dann die zwei Steam-Codes in eurem Postfach bei Twitter. Square Enix möchte mit der Aktion zweierlei bezwecken. Einerseits erinnert man euch natürlich daran, dass morgen um 18 Uhr deutscher Zeit Square Enix Presents stattfindet!

Andererseits feiert Tomb Raider in diesem Jahr auch seinen – oder ihren – 25. Geburtstag. Im Oktober 1996 ist Tomb Raider erstmals erschienen. Übrigens für Sega Saturn, erst später für MS-DOS und PlayStation.

Die Feierlichkeiten zu Tomb Raider werden auch morgen in der Show eine Rolle spielen. Darüber hinaus das neue Life is Strange in einer Weltpremiere vorgestellt. Außerdem warten Outriders, Marvel’s Avengers und Balan Wonderworld. Das komplett Programm könnt ihr hier nachlesen.

