Haven: Assassin’s-Creed-Produzentin Jade Raymond gründet unabhängiges Entwicklerstudio

Wer mit bekannten Persönlichkeiten aus der Videospielbranche vertraut ist, wird sicher bereits den Namen Jade Raymond gehört haben. Die Videospielproduzentin arbeitete lange Zeit für Ubisoft, dann für Electronic Arts. Sie war unter anderem für die ersten beiden Teile der Assassins-Creed-Reihe verantwortlich.

Nun hat Raymond sich entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, und ein unabhängiges Entwicklerstudio namens Haven Entertainment Studios gegründet. Dort hat sie viele talentierte EntwicklerInnen versammelt und möchte ihnen ein Umfeld bieten, in dem sie ihrer Leidenschaft frei nachgehen können.

Das Studio bekommt bereits Unterstützung von Sony. Auf das erste Projekt darf man gespannt sein, denn es soll ein Exklusivtitel für PlayStation werden! Mehr ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht darüber bekannt, aber man kann sich sicher sein, dass die Entwicklung in guten Händen ist.

„Sony Interactive Entertainment unterstützt und investiert gern in Haven und seine Zukunft“, so Hermen Hulst, Leiter von PlayStation Studios. „Wir kennen sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen beim Aufbau kreativer Teams von Grund auf. Das Gleiche gilt für Jade mit ihrer weitreichenden Erfahrung, die sie bei der Betreuung vieler führender Spielereihen sammeln konnte. Wir sind zuversichtlich und freuen uns auf die glänzende Zukunft von Haven Studios und dem ersten Projekt, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.“

Langjährige Erfahrung bei großen Namen

Die kanadische Videospielproduzentin ein bekanntes Gesicht in der Branche und hat bereits für mehrere große Unternehmen gearbeitet. Raymond gründete beispielsweise das Studio Ubisoft Toronto und leitete dieses für mehrere Jahre, wechselte später aber zu einer Tochtergesellschaft von EA. Außerdem arbeitete sie zwei Jahre lang für Google Stadia, bevor das Projekt Anfang des Jahres eingestampft wurde.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Assassin’s Creed II, Ubisoft