The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel erhält eine Anime-Serie

Falcom hat angekündigt, dass eine Anime-Serie basierend auf The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel produziert wird. Die Ausstrahlung im japanischen Fernsehen ist auf das nächste Jahr geplant.

Während die vierteilige Videospielreihe den Abenteuern von Rean Schwarzer und seiner Gruppe in Erebonia folgt, legt die Anime-Serie einen anderen Fokus. Diese spielt zur Zeit des Erstlings im westlichen Teil des Kontinents Zemuria. Mehr Details zum Inhalt gibt es zunächst nicht.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (Spiel), Falcom, XSEED, Marvelous