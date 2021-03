The Last Story: Auf ein Remaster oder Remake des Klassikers solltet ihr nicht hoffen

Im Januar feierte The Last Story seinen 10. Geburtstag. Es war ein Spiel, auf das besonders viele Final-Fantasy-Fans sehr gespannt waren. War es doch Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi, der das JRPG mit seinem Studio Mistwalker in leitender Position entwickelte.

Zusätzlich spielte hinein, dass die Veröffentlichung des Wii-Titels mitten in die Final-Fantasy-XIII-Trilogie platzte. Die wiederum wurde von vielen Fans nicht sehr euphorisch aufgenommen. The Last Story versprach eine gelungene Abwechslung.

Um The Last Story hat sich ein Kult gebildet

Bis heute hat sich um The Last Story so etwas wie ein Kult gebildet. Das liegt auch daran, dass es bis heute nur auf Wii (okay, und auf Wii U) spielbar ist. Kaum ein JRPG würde sich so für ein Remaster oder Remake anbieten. Meister Sakaguchi sieht das aber nicht so.

Die Veröffentlichung von Fantasian, ein Diorama-RPG mit einer sehr charmanten Optik, steht kurz bevor. Es könnte Sakaguchis letztes Spiel sein. Aber vielleicht nicht sein letztes Projekt? Die Kollegen von VGC haben ganz konkret nachgefragt, wie es um ein Remaster oder Remake von The Last Story stehen würde. Auch Blue Dragon und Lost Odyssey schlug man vor, um die es ähnlich steht.

„Um ganz ehrlich zu sein, gibt es derzeit keine Pläne für Remakes. Auch wenn sie ‚Remakes‘ nennen: Der Aufwand und die Ressourcen, die es erfordert, bedeuten im Prinzip keinen Unterschied zwischen der Entwicklung eines Remakes und eines völlig neuen Spiels“, schätzt Sakaguchi ein.

„Ich persönlich würde mich mehr für die Idee begeistern, eine neue Geschichte oder Welt zu entwickeln oder etwas Neues aufzubauen“, erklärt er weiter. The Last Story auf aktuellen Konsolen? Leider eher nicht. Dabei schwelgte auch Sakaguchi kürzlich erst in der Vergangenheit, als er bei Twitter einige unveröffentlichte Artworks teilte.

Sakaguchis letztes „großes“ Konsolenspiel

Sakaguchi war damals schon lange nicht mehr bei Squaresoft und hatte mit Blue Dragon, Lost Odyssey und weiteren Spielen bereits allerhand Arbeit geleistet. The Last Story wurde dann doch so etwas wie Sakaguchis letzte große Geschichte. Es war sein letztes Konsolenspiel.

Später entwickelte Mistwalker „nur“ noch Mobile-Games, zuerst Party Wave. Ein Surf-Geschicklichkeitsspiel, Sakaguchi ist selbst leidenschaftlicher Surfer. Es folgte unter anderem Terra Battle, das zwar für Konsolen erscheinen sollte, aber nie erschien. Und nun eben bald Fantasian.

Kommt danach doch noch etwas? Wenn ja, dann ist es wohl kein Remake oder Remaster von The Last Story. Das Original bekommt ihr für um die 30 Euro bei eBay*. Die damals veröffentlichte Limited Edition ist natürlich deutlich teurer.

Bildmaterial: The Last Story, Hironobu Sakaguchi, Mistwalker, Nintendo