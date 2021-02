The Last Story: Final-Fantasy-Erfinder teilt alte Artworks zu seiner letzten großen Geschichte

Vor etwas mehr als 10 Jahren erschien The Last Story in Japan für Nintendo Wii. Genau genommen am 27. Januar 2011, der Geburtstag ist also schon ein paar Tage her. Es war ein Spiel, auf das besonders viele Final-Fantasy-Fans sehr gespannt waren. War es doch Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi, der das JRPG mit seinem Studio Mistwalker in leitender Position entwickelte.

Zusätzlich spielte hinein, dass die Veröffentlichung des Wii-Titels mitten in die Final-Fantasy-XIII-Trilogie platzte. Die wiederum wurde von vielen Fans nicht sehr euphorisch aufgenommen. The Last Story versprach eine gelungene Abwechslung.

Sakaguchis letztes „großes“ Konsolenspiel

Sakaguchi war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr bei Squaresoft und hatte mit Blue Dragon, Lost Odyssey und weiteren Spielen bereits allerhand Arbeit geleistet. The Last Story wurde dann doch so etwas wie Sakaguchis letzte große Geschichte. Es war sein letztes Konsolenspiel.

Später entwickelte Mistwalker „nur“ noch Mobile-Games, zuerst Party Wave. Ein Surf-Geschicklichkeitsspiel, Sakaguchi ist selbst leidenschaftlicher Surfer. Es folgte unter anderem Terra Battle, das zwar für Konsolen erscheinen sollte, aber nie erschien. So ganz kann Sakaguchi aber nicht die Finger von Videospielen lassen.

Aktuell arbeitet er an Fantasian, ein Diorama-RPG mit einer sehr charmanten Optik. Das Spiel soll schon nahe der Fertigstellung sein und in diesem Jahr für Apple Arcade erscheinen. Sein alter Wegbegleiter Nobuo Uematsu ist auch wieder mit von der Partie. Und wer weiß, es wäre nicht das erste exklusive Apple-Arcade-Spiel, das später für andere Systeme portiert wird. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Konsolenspiel von Sakaguchi.

The Last Story ist bis heute nur auf Nintendo Wii spielbar

Leider hängt der Klassiker auf der alten Nintendo Wii fest. Anders als viele andere prominente Spiele hat es bisher keinen Remaster oder Neuveröffentlichung erhalten. Nicht für Wii U und auch nicht für Nintendo Switch. Auch ist es nach wie vor Nintendo-exklusiv, obwohl Mistwalker ein eigenständiges Studio ist.

Ähnlich ergeht es übrigens Lost Odyssey, das bis heute nur für Xbox 360 erschienen ist. Allerdings ist es dank Microsofts Bestrebungen in Sachen Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One und sogar Xbox Series spielbar. Eine andere Geschichte.

Ganz schön lange Rede, kurzer Sinn. Zurück zu The Last Story, das seinen 10. Geburtstag feiert. Auch Hironobu Sakaguchi erinnerte sich natürlich daran und teilte auf seinem Twitter-Account @auuo einige frühe Konzeptartworks und weitere Bilder. Drei davon seht ihr nachfolgend, viele weitere findet ihr hier.

Interessante Einblicke, die euch vielleicht ein wenig in der Vergangenheit schwelgen lassen. Falls ihr The Last Story damals nicht gespielt habt, können wir nur hoffen, dass ein Entscheidungsträger vielleicht doch noch auf die Idee einer Neuveröffentlichung kommt. Falls nicht: Das Original bekommt ihr für um die 30 Euro bei eBay*. Die damals veröffentlichte Limited Edition ist natürlich deutlich teurer.

Würdet ihr euch über ein HD-Remaster freuen?



Bildmaterial: The Last Story, Hironobu Sakaguchi, Mistwalker, Nintendo