Heute um 15 Uhr: Masahiro Sakurai beleuchtet die neue Smash-Kämpferin Pyra/Mythra

Wie wir bereits berichteten, eröffnete Nintendo die erste Direct-Ausgabe seit September 2019 mit der Enthüllung des nächsten DLC-Neuzugangs in der Kämpferriege von Super Smash Bros. Ultimate. Pyra aus Xenoblade Chronicles 2 macht ab März (gemeinsam mit Mythra) die Arena unsicher.

Der Livestream ab 15 Uhr

Via Twitter kündigte Nintendo nun eine Präsentation für den 4. März 2021 um 15:00 Uhr an – via YouTube seid ihr dabei. In dieser wird sich – wie gewohnt – Director Masahiro Sakurai dem neuen Kämpferinnen-Duo widmen. Das Showcase soll gute 35 Minuten in Anspruch nehmen und weiterhin das genaue Veröffentlichungsdatum des neuen DLC-Charakters enthüllen. Mit Informationen bezüglich etwaiger anderer künftiger KämpferInnen solltet ihr zudem nicht rechnen.

Pyra folgt auf Sephiroth, der während der letztjährigen The Game Awards 2020 angekündigt und im Dezember veröffentlicht wurde. Zuvor konnten Smash-Fans mit Steve und Alex aus Minecraft in den Ring steigen. Das Kämpfer-Paket 7 wurde am 14. Oktober veröffentlicht. Alle genannten Charaktere sind Teil des Fighters Pass Vol. 2 und folgten der ersten Kämpferin Min-Min.

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo