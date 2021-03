Sonntagsfrage: In welches Spiel habt ihr am meisten Zeit investiert?

Es gibt diese Spiele, die uns nicht mehr loslassen. Es sind Spiele, über die man selbst nach dem Zocken noch nachdenkt oder sich in irgendeiner Form damit beschäftigt. SpielerInnen investieren manchmal sehr viel Zeit in einen bestimmten Titel. Doch habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, in welches Spiel ihr die meiste Zeit investiert habt? Genau dieser Frage gehen wir heute auf den Grund!

Um mal ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass bei mir Monster Hunter World und dessen Erweiterung Iceborne ganz vorne mit dabei sind. Auf dem Tacho stehen mittlerweile über 350 Stunden, die ich allein in dieses Spiel investiert habe. Dazu kommen noch Beiträge in Foren, Memes oder Videos, welche ich mir gelegentlich dazu anschaue oder durchlese. Dabei ist der Titel gerade einmal vier Jahre alt.

Monster Hunter World ist jedoch auch ein Spiel, welches die Spielzeit aufzeichnet. Als ich Kind war, gab es das in vielen Videospielen so gut wie gar nicht. Und wenn ich so an meine wenigen Spiele zurückdenke, fallen mir auf jeden Fall Super Mario Bros. Deluxe und Pokémon Silber für GameBoy Color ein. In diese beiden Spiele habe ich sicherlich noch mehr Spielzeit investiert. Damals hatte man ja nicht so viel Auswahl. Da wurde noch versucht, auf eigene Faust alle Geheimnisse zu erforschen oder die letzten Highscores zu knacken.

Heutzutage lenke ich mich dann doch eher mit anderen Spielen ab, anstatt sehr viel Zeit in ein Spiel zu investieren. Selbst Spiele, die auf „Games as a Service“ ausgelegt sind, halten mich meist nicht so lange bei der Stange. Außer sie heißen Animal Crossing und erlauben es mir, eine eigene Stadt oder Insel aufzubauen. Dann fallen wieder Hunderte Stunden an Spielzeit an. Warum sollte man auch etwas dagegen machen, wenn es Freude bereitet?

Somit kann ich die eingangs erwähnte Frage nun an euch weiterleiten:

In welchem Spiel habt ihr die meiste Zeit investiert?

Schreibt eure Antworten gerne in die Kommentare und teilt eventuell auch eure Spielzeiten.

