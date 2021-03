Sichert euch diese 22 kostenlosen SNK-Games, bevor es zu spät ist

Ihr habt ein Prime-Abo bei Amazon? Dann habt ihr auch 20 Spiele-Klassiker von SNK. Ihr müsst sie euch nur abholen, aber dafür habt ihr nur noch bis zum 31. März 2021 Zeit. Das Spiele-Line-up für den März hatte Prime Gaming schon vor einer Weile vorgestellt.

In diesem Monat könnt ihr euch unter anderem Blasphemous und Tengami ohne zusätzliche Kosten* sichern. Dazu gekommen ist in den letzten Tagen auch noch das Knobelspiel Optica, das eure Rätselkünste mit optischen Täuschungen auf die Probe stellt.

Die meisten Spiele im Prime-Gaming-Portal könnt ihr euch ein bis zwei Monate „abholen“, bei den SNK-Spielen war das viele Monate lang möglich. Sie waren eine Zeit lang das Aushängeschild von Prime Gaming. Aber das nützt euch auch nichts, wenn der März vergangen ist und ihr nicht diesen einen Klick gemacht habt, um euch die Spiele in die Bibliothek* zu holen.

Zu den Gratis-Games gehört eigentlich fast alles, was bei SNK Rang und Namen hat. Von The Last Blade 2 und Metal Slug 3, über Samurai Shodown V Special und The King of Fighters 2000, bis hin zu Shock Troopers, Blazing Star und Fatal Fury Special.

Zusätzlich zu den Spielen gibt es auch jeden Monat neues Loot für verschiedene Games, beispielsweise Skins und In-Game-Währungen. Ab heute gibt es zum Beispiel für For Honor einen sieben Tage andauernden „Champion Status” (mit XP-Boosts und mehr) sowie zwei „Scavenger Crates”.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Prime Gaming