Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster zeigt die Wiedergeburt der Welt

Atlus und Sega haben einen neuen Trailer zu Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster veröffentlicht. Dieser trägt den Titel „The World’s Rebirth“. Darin werden wir in die düstere Geschichte rund um die Wiedergeburt der Welt eingeführt.

Die Welt versank in Chaos. Eine dämonische Revolution brach über ein zerstörtes Tokio herein. Deine Entscheidungen bestimmen die Zukunft.

Tokio, 200X. Ein junger Oberschüler lebt in seliger Unwissenheit über das Chaos, das die Welt bedroht. Dann ereignet sich die Wiedergeburt der Welt: ein Ereignis, das kein Mensch bislang je erlebt hat und das die Welt von Grund auf verändert.

Das Chaos breitet sich in Japans Hauptstadt aus, und Tokio – einst ein Ort, der vor Leben nur so überquoll – ist nun eine Höllenlandschaft, in der sich Dämonen aus der Folklore ansammeln. Unser junger Protagonist und seine zwei Klassenkameraden wurden in diese Unterwelt hineingezogen, wurden dabei jedoch getrennt und landen an drei verschiedenen Orten.

Während unser Protagonist ohnmächtig ist, beschenken ihn zwei Gestalten mit einer Magatama. Diese ermöglicht es ihm fortan, all die Beschwernisse zu überstehen. Unser Protagonist kommt wieder zu Bewusstsein und bemerkt seine Wiedergeburt als Dämon. Ob dies Fluch oder Segen ist, soll sich jedoch noch herausstellen. So tritt er eine Reise durch ein postapokalyptisches Tokio an, in dem sich neue Feinde und alte Freunde ihren blutigen Weg zu einer für sie idealen Welt bahnen.