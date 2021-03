Warui Ousama to Rippa-na Yuusha zeigt einige Gefährten im neuen Trailer

Nippon Ichi Software hat einen neuen Trailer zu Warui Ousama to Rippa-na Yuusha veröffentlicht. Ins Englische übersetzt bedeutet der Titel etwa The Wicked King and the Noble Hero. Wer The Liar Princess and the Blind Prince kennt, wird unschwer erkennen können, dass auch hinter diesem Titel Sayaka Oda steckt. Erneut besticht Odas Werk durch den bilderbuchhaften Grafikstil.

Im neuen Video gibt es eine allgemeine Einführung ins Spiel, welche ihr zusammengefasst nachfolgend auch in Textform findet. Zudem lernen wir den kleinen Fuchs Conco kennen, welcher auf der Suche nach einem Heilmittel für seine Familie ist. Klar, da zögert Yuu nicht lange! Ebenfalls zu sehen ist Sacasa, welcher einen Streit zwischen Honigbären und Honigbienen schlichten will. Süß. Auch Flora hat mit ihrem Schirm einen schlagkräftigen Auftritt, denn alle drei Nebencharaktere helfen auch in den Kämpfen mit. Zudem helfen die Gefährten, bisher unzugängliche Orte zu erreichen.

Es lohnt sich ebenfalls, die Lautstärke etwas aufzudrehen. Der Trailer bietet nämlich den Song Txilrcka, gesungen von Akiko Shikata, welche man beispielsweise von Ar Tonelico kennt. Zuletzt stellte Nippon Ichi Software bereits das rundenbasierte Kampfsystem vor und zeigte erstes Videomaterial mit Gameplay.

Eine Heldin in spe und ein Drache

Die Hauptrolle spielt Yuu, die Tochter eines verstorbenen Helden. Dieser besiegte einst einen Drachen, indem er sein Horn abschlug und damit seine Macht brach. Damit war die Herrschaft des Drachen beendet, er lebte jedoch weiter und freundete sich gar mit dem Helden an. Als der Held verwundet wurde und im Sterben lag, bat er den Drachen darum, auf seine kleine Tochter aufzupassen.

Der Drache sah in dieser Aufgabe einen neuen Lebenssinn. Yuu wuchs also beim Drachen auf und wollte schon bald selbst eine Heldin wie ihr Vater werden. Die Heldengeschichten erzählt ihr dabei der Drache jeden Abend. Allerdings verschwieg ihr der Drache, dass er einst das Übel war, welches ihr Vater besiegte.

Warui Ousama to Rippa-na Yuusha soll in Japan am 24. Juni für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Ob das Spiel auch bei uns im Westen erscheinen wird, ist bislang noch unklar.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Warui Ousama to Rippa-na Yuusha, Nippon Ichi Software