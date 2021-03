Samurai Warriors 5 stellt aufregende neue Skills für 1-vs-1000-Kämpfe vor

Koei Tecmo und Entwickler Omega Force haben einige neue Details zu Samurai Warriors 5 veröffentlicht. Diesmal geht es um das pralle Fähigkeiten-Arsenal, mit dem ihr die 1-vs-1000-Kämpfe (in Japan sagt man: Musou) angeht.

Samurai Warriors 5 spielt in der Sengoku-Ära, in der sich die Gesellschaftsordnung in Japan stark veränderte. Während der Krieg tobt, versuchen mehrere einflussreiche Persönlichkeiten, ihren eigenen Nutzen aus den turbulenten Zeiten zu ziehen.

Der große Daimyō Yoshimoto Imagawa entsendet seine Truppen in einen kleinen Nachbarstaat, um Ieyasu Tokugawa als Geisel zu nehmen. Während alle zögerlich die Situation erst einschätzen wollen, handelt Nobunaga Oda unverzüglich.

Nobunaga Oda legt vor

Samurai Warriors 5 beginnt mit jenem Kriegsherrn, der zusammen mit seinem alten Freund, Toshiie Maeda, sich dem Überfall der Imagawa-Armee entgegenstellt, um Ieyasu vor seinen Entführern zu retten.

Raids in Samurai Warriors 5 werden dabei durch die neuen Ultimative-Skill-Angriffe ergänzt. SpielerInnen können bis zu vier Fertigkeiten ausrüsten, beispielsweise die Lawine. Dabei wird ein großer Speer in den Boden gestoßen, der eine Schockwelle erzeugt. Mit Erholung können die eigenen Werte und die Musou-Anzeige aufgeladen werden. Der Unerbittliche Sturm wirft Feinde durch die Gegend und Pulse, eine Fähigkeit die für Combos geeignet ist, ermöglicht es, Ultimative Fähigkeiten und Musou-Angriffe zu verknüpfen.

Hyperangriffe kehren ebenfalls ins Spiel zurück. Diese ermöglichen es den SpielerInnen, große Entfernungen zurückzulegen, während sie ihre Feinde angreifen. Sie eignen sich als perfekter Auftakt in jeder Schlacht, da sie mit einem Standard-Angriff verbunden werden können.

Neben den neuen Kampfdetails schließen sich neun weitere Charaktere den Kampf an. Zu diesen bedeutenden Persönlichkeiten gehören Kanbei Kuroda, Shikanosuke Yamanaka, Sena, Hanbei Takenaka, Kazuuji Nakamura, Tadakatsu Honda, Toshiie Maeda, Oichi und Nagamasa Azai. Alle Charaktermodelle des Spiels wurden komplett in einem lebendigen Stil neu gestaltet, um die Sengoku-Zeit auf spektakuläre, beeindruckende Weise zum Leben zu erwecken.

Samurai Warriors 5 wird am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 (spielbar auf PlayStation 5 per Backward-Compatibitlity), Xbox-One-Konsolen (spielbar auf Xbox Series per Backward-Compatibitlity) und Steam veröffentlicht.

Die neuen Fähigkeiten in Screenshots

Neue Screenshots zu Story-Events

Bildmaterial: Samurai Warriors 5, Koei Tecmo, Omega Force