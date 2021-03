HITMAN 3 präsentiert erste Erweiterung The Seven Deadly Sins im neuen Trailer

Am 30. März wird der erste DLC zu HITMAN 3 veröffentlicht. Die Erweiterung trägt den Titel „The Seven Deadly Sins“, hat aber mit dem gleichnamigen Anime nichts zu tun. Eher wohl schon mit dem ursprünglichen Sinn, den sieben Todsünden.

Die Erweiterung soll aus sieben Teilen bestehen, mit denen SpielerInnen tief in die Gedankenwelt von Agent 47 eintauchen können. Weitere Details findet ihr bei IO Interactive auf der offiziellen Hitman-Website.

HITMAN 3 ist der krönende Schlussakt der „World of Assassination“-Trilogie und nimmt SpielerInnen mit auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt, die mit vielseitigen Sandbox-Schauplätzen aufwartet. In diesem Spiel kehrt Agent 47 als skrupelloser Profikiller zurück, um sich den wichtigsten Aufträgen seiner Karriere zu stellen.

Wer vorangegangene Teile der HITMAN-Reihe gespielt hat, kann Orte aus diesen ersten zwei Spielen in HITMAN 3 „importieren“, was im Prinzip bedeutet, dass alle über 20 Orte der gesamten Trilogie in einem Spiel

Bildmaterial: HITMAN 3, IO Interactive