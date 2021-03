Prime Gaming: Diese fünf Spiele erwarten euch im April

In den letzten Tagen hat Amazon (wie üblich) das bisher angekündigte März-Line-up um weitere Games erweitert. Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel auch noch The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics sowie Escape Machine City: Airborne ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Außerdem stellte man pünktlich das Line-up vor, das euch im April erwartet. Los geht es wie immer mit fünf kostenlosen Games. Kostenlos, solange ihr ein Prime-Abo besitzt. Nach dem Download gehören die Spiele für immer euch.

Das sind die Spiele, die es ab dem 1. April gibt:

Move or Die – Couch Party Edition

The Escapists

Moving Out

Aces of the Luftwaffe – Squadron

Before I Forget

Zahlreiche Item-Drops und neues Loot

Außerdem gibt es wie in jedem Monat eine Reihe von Item-Drops und Loot für eure Games. Ihr bekommt zum Beispiel Inhalte zu Rainbow Siege Six, For Honor, League of Legends, GTA Online. Zu Fall Guys gibt es im April zum Beispiel das Boxzilla-Outfit sowie 6.500 Kudos.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Amazon