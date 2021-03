Ninja Gaiden: Master Collection soll in 4K-Auflösung und mit 60 fps laufen

Wie Team Ninja kürzlich via Twitter bekannt gab, soll die komplette Ninja Gaiden: Master Collection in voller 4k-Auflösung und mit butterweichen 60 fps spielbar sein. Sofern man diese auf PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, Xbox Series, Xbox One X oder PCs spielt. Um auch bei der PC-Version von den Features Gebrauch machen zu können, sollte man natürlich einen entsprechend potenten PC sein Eigen nennen. Die Switch bleibt naturgemäßg außen vor.

Auflösung und Bildrate passen sich an die Spielsituation an

Der Entwickler Team Ninja gab außerdem bekannt, dass es dennoch zu Auflösungs- und FPS-Drops in hitzigen Situationen kommen könnte. Es handelt sich also wohl leider nicht um „in Stein gemeißelte“ 60 FPS, wie man es sich bei Ninja-Gaiden-Titeln eigentlich wünschen würde.

Das Komplettpaket für Ninja-Gaiden-Fans

Die Ninja Gaiden: Master Collection soll die aufgewerteten „Sigma“-Versionen der Teile 1 und 2 und die „Razor’s Edge“-Version von Teil 3 beinhalten. Außerdem sollen alle erschienenen DLCs für die Titel enthalten sein. Die Online-Modi wie beispielsweise der Clan-Schlacht-Modus für Ninja Gaiden 3 werden allerdings nicht enthalten sein.

Die Ninja Gaiden: Master Collection soll am 10. Juni 2021 für alle aktuellen Plattformen erscheinen.

Der Ankündigungstrailer zur Ninja Gaiden: Master Collection

via Gematsu, Bildmaterial: Ninja Gaiden: Master Collection, Koei Tecmo/Team Ninja