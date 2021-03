Ninja Gaiden: Director würde gerne Kampf zwischen Sephiroth und Ryu Hayabusa sehen

Im Sommer wird hierzulande die Ninja Gaiden: Master Collection erscheinen. Die letzte Veröffentlichung zur Hauptreihe ist inzwischen fast 10 Jahre her und es besteht die Chance, dass ihr aufgrund des Alters noch nie ein Ninja Gaiden gespielt habt. Falls doch, dann gehört ihr vielleicht auch zu denjenigen, die sich Ryu Hayabusa in Super Smash Bros. Ultimate wünschen.

Director und Head of Team NINJA Fumihiko Yasuda musste in den letzten Wochen schon mehrfach Fragen nach einem Smash-Auftritt von Ryu Hayabusa beantworten. „Wir warten auf eine Einladung“, hieß es. Das sagte Yasuda auch in unserem Interview zur Ninja Gaiden: Master Collection. Aber – mal angenommen – es würde so weit kommen. Welchen Kampf würde er denn am liebsten sehen?

„Wenn wir mitmachen könnten, würde ich gerne einen Kampf zwischen Sephiroth und Ryu Hayabusa sehen. Und natürlich auch Link“, so Yasuda in unserem Interview. Ja, das wäre spannend. Apropos Smash Bros. – die neue Ninja Gaiden: Master Collection erscheint übrigens auch für Nintendo Switch. Alles flüssig? Sollte eigentlich kein Problem sein, immerhin sind es letztlich alte Videospiele.

„Die Switch-Version bietet 720p mit 60 FPS sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus. Die Bildrate kann währenddessen schwanken, aber das Spiel wurde so konzipiert, dass die Stabilisierung der Bildrate Priorität hat, damit es so komfortabel wie möglich gespielt werden kann“, versichert Yasuda.

Das beinhaltet die Ninja Gaiden: Master Collection

Die Ninja Gaiden: Master Collection soll die aufgewerteten „Sigma“-Versionen der Teile 1 und 2 und die „Razor’s Edge“-Version von Teil 3 beinhalten. Außerdem sollen alle erschienenen DLCs für die Titel enthalten sein. Die Online-Modi wie beispielsweise der Clan-Schlacht-Modus für Ninja Gaiden 3 werden allerdings nicht enthalten sein. Die Ninja Gaiden: Master Collection soll am 10. Juni 2021 für alle aktuellen Plattformen erscheinen.

Bildmaterial: Ninja Gaiden: Master Collection, Koei Tecmo, Team Ninja