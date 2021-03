„3 für 2“-Aktion in der Kategorie Anime mit über 2.100 Produkten bei Amazon

Amazon hat schon etwa zwei Wochen vor dem eigentlichen Fest die Oster-Angebote eingeläutet. Seit gestern gibt es nicht nur zahlreiche schöne Angebote in der Kategorie Videospiele, sondern über alle Produktkategorien. Dazu zählt auch eine riesige „3 für 2“-Aktion mit Anime!

Die Aktion erstreckt sich über unglaubliche 2.100 Produkte. Da macht es sich ganz gut, dass ihr die Aktionsseite auch mit Stichworten durchsuchen* könnt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, tiefer in die Kategorien einzusteigen und so beispielsweise nach dem Genre zu filtern.

Was die Aktion zu bieten hat

Mit dabei ist eigentlich fast alles, vom Klassiker bis zur Neuheit. Von ganzen Staffeln bis hin zu Filmen. Auch einige Anime-Soundtracks sind enthalten.

Filme wie Your Name*, Weathering With You, Hello World und A Silent Voice gibt es ebenso wie Staffeln zu Attack on Titan, One Piece und Dragon Ball Z. Natürlich dürfen auch Ghibli-Filme wie Mein Nachbar Totoro nicht fehlen.

Wie immer legt ihr drei Artikel aus der Aktion in euren Warenkorb. Im Einkaufswagen wird euch dann der günstigste Artikel erstattet. Die Aktion läuft bis zum 31. März 2021.

Bildmaterial: Your Name, Kiminona, CoMix Wave Films, Universum Films