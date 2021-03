Mario-Day: Die besten Rabatte und Aktionen zum Super-Mario-Tag

Heute ist der 10. März, oder wie man in den englischsprachigen Gefilden sagt: March, 10th. Manchmal kürzt man das auch als Mar, 10th ab. MAR10 – und schon ist der Mario-Day geboren. Das Mario-Wiki weiß, dass die Idee des Mario-Day einst gar nicht von Nintendo kam. Vielmehr war es eine Erfindung von Fans. Erst seit 2016 feiert Nintendo offiziell mit.

Mitfeiern will natürlich auch der Handel. Thementage sind eine tolle Gelegenheit, um Sonderangebote und Rabatte zu schnüren. So feiert Händler Zavvi ganz gezielt den Mario-Day und hat sogar eine eigene Seite dazu eingerichtet. Mit dem Coupon „MARIO30“ bekommt* ihr zum Beispiel 30% Rabatt auf die Mario-Kollektion.

Ihr bekommt in einer anderen Aktion zwei Tassen für 10 Euro. LEGO, Merchandise, Accessoires und Homeware ist ebenso reduziert. Und für die Sammler unter euch gibt es 10% mit dem Code „FIRST10“ auf First 4 Figures rund um Nintendo*. Darunter die recht frische Majora’s-Mask-Figur oder Super Mario Resin „Mario & Yoshi“.

Bei Shop4DE bekommt ihr heute mit dem Code „MAR10“ genau 10% Rabatt auf das gesamte Mario-Sortiment. Von Games, über Figuren, bis hin zu Plüschtieren und LEGO. Überhaupt solltet ihr nach Super-Mario-LEGO Ausschau halten, wenn es euch interessiert. Die Sets sind anlässlich des Mario-Day bei diversen teilnehmenden Händlern reduziert.

Angebote passend zum MAR10-Day bei Amazon:

Weiterhin ist auch Super Mario 3D Allstars bei Media Markt für 39,99 Euro* im Angebot. Auch Otto feiert heute mit und bietet Super Mario 3D Allstars nur heute für 39,99 Euro* an. Die Spielesammlung wird nur noch bis Ende März produziert. Das sorgte durchaus für Aufsehen, aber wenn ihr sie euch doch noch ins Regal stellen möchtet, dann ist heute eine gute Gelegenheit.

So feiert Nintendo den Mario-Day

Seitens Nintendo geht man den Tag in diesem Jahr eher gemächlich an. Schließlich gab es rund um den 35. Geburtstag des Klempners schon allerhand Aktionen und neue Spiele. Aber auch Nintendo feiert ein bisschen mit. Ihr könnt aktuell zum Beispiel mit Mario über die Animal-Crossing-Insel streifen oder eure Häuser mit passenden Möbeln einrichten. Ein entsprechendes kostenloses Update ist seit einigen Tagen für Animal Crossing: New Horizons erhältlich. In Mario Kart Tour startet pünktlich zum Mario-Day die Mario-Tour.

Wer auf ein paar attraktive Mario-Rabatte im Nintendo eShop gehofft hat, der wird leider enttäuscht. In den USA gibt es zwar eine derartige Aktion, bei uns aber nicht. Aber das ist irgendwie auch in Ordnung so, denn der Mario-Day ist schließlich eine Erfindung der Super-Mario-Fans. Vielleicht legt ihr heute auch einfach mal wieder Super Mario World ins SNES oder spielt Super Mario Land auf dem GameBoy. Oder: Teilt eure Super-Mario-Erinnerungen mit uns und gewinnt hier zwei Super-Mario-LEGO-Sets!

Bildmaterial: Nintendo, Zavvi