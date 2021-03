Gewinnspiel zum Mario-Day: 35 Jahre Super Mario und kein Ende in Sicht

Heute ist der 10. März, oder wie man in den englischsprachigen Gefilden sagt: March, 10th. Manchmal kürzt man das auch aus Mar, 10th ab. MAR10 – und schon ist der Mario-Day geboren. Das Mario-Wiki weiß, dass die Idee des Mario-Day einst gar nicht von Nintendo kam. Vielmehr war es eine Erfindung von Fans. Erst 2016 hat Nintendo die Idee übernommen und zu eigenen Zwecken genutzt.

Seitdem gab es an diesem Tag auch einige offiziell forcierte Projekte. Mal feuerte ein Mario-Kart über Google Maps, mal gab es Double Coins beim Kauf von Mario-Spielen im eShop. In diesem Jahr ist ja sowieso schon ziemlich viel los um unseren Lieblingsklempner, was natürlich am 35. Geburtstag liegt. Wir feiern mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury*, Super Mario Bros. 35 und nicht zuletzt Super Mario 3D Allstars, über das allerdings zurecht eine Kontroverse wegen des seltsamen Distributionsstopps entbrannt ist.

Angebote zum MAR10-Day bei Amazon:

Wir möchten heute mit euch auch ein wenig feiern, indem wir gemeinsam besondere Super-Mario-Erfahrungen teilen. Von einer meiner besonderen Erfahrungen habe ich euch schon anlässlich des kürzlichen Geburtstags des Nintendo 64 erzählt. Das Nintendo 64 eröffnete mir das Reich in die 3D-Videospielwelt und als ich erstmals mit Mario vor dem Schloss meine Runden drehte, rief ich aufgeregt meinen Vater zu mir. Er müsse sich das ansehen, das sieht aus wie „echt“. Sich frei in einer dreidimensionalen Videospielwelt zu bewegen, das war damals etwas Besonderes für mich.

Welches war euer erste Super-Mario-Spiel?

Die meisten von euch dürften aber noch viel früher Kontakt mit Super Mario gehabt haben. Welches war denn euer erstes Mario-Spiel? Super Mario RPG für SNES höchstwahrscheinlich nicht. Wie es der Zufall so will, feierte Super Mario RPG gestern seinen 25. Geburtstag. Das SNES-Original erschien damals nicht im Westen, obwohl die Club Nintendo sogar mehrfach über das Spiel berichtete. Erst Jahre später wurde es für die Wii Virtual Console erstmals in Europa veröffentlicht. Später war es dann auch auf dem SNES Mini enthalten.

Vielleicht war euer erstes Mario-Erlebnis auf dem GameBoy. Super Mario Land? Oder war es Super Mario World auf dem SNES? Der ein oder andere ist sicher auch mit dem originalen Super Mario Bros. auf NES aufgewachsen. Super Mario Galaxy haben vielleicht sogar manche von euch verpasst, weil sie nicht so die Wii-Fans waren. Das Spiel gilt unter Fans als eines der besten der Serie. Ich spiele es aktuell tatsächlich auch das erste Mal. Nämlich mit der besagten und nicht unumstrittenen Super Mario 3D Allstars Collection. Ohne Frage ist Super Mario Galaxy grandios – aber an Super Mario Odyssey kommt es bei mir (noch) nicht vorbei. Mal sehen!

Gewinnspiel zum Mario-Day

Passend und zur Feier des heutigen Mario-Day haben wir dann auch noch ein feines Gewinnspiel für euch. Vor einigen Monaten fand zusammen, was eigentlich schon seit Jahrzehnten zusammengehört: Nintendo und LEGO. Das Ergebnis ist eine kreative Kollektion mit LEGO zu Super Mario.

Das sogenannte „Abenteuer mit Mario“-Starter-Set dient als der Schlüssel zum Freischalten des gesamten Spiels. Dieses Set enthält als einziges die interaktive LEGO-Mario-Figur, die Münzen in den Leveln sammelt, die mit LEGO-Steinen erstellt wurden. Mit diesem Set als Basis könnt ihr eure Sammlung dann beliebig erweitern. Es gibt bereits unzählige tolle Sets, unter anderem das „Baumeister-Set für eigene Abenteuer“, das erst im Januar erschienen ist.

Wie es der Zufall so will, verlosen wir diese zwei Sets unter allen Teilnehmern. Schreibt eine Email an gewinnspiel@jpgames.de mit dem Betreff „Mario-Day“ und teilt uns mit:

Welches war euer erstes Mario-Spiel?

Wir wünschen euch viel Glück! Übrigens: Aktuell ist das Starter-Set „Abenteuer mit Mario“ bei Amazon* um 25% auf 44,99 Euro im Preis gesenkt. Eine gute Gelegenheit, einzusteigen! Auf der offiziellen LEGO-Website* findet ihr alle weiteren verfügbaren Mario-Sets. Darunter auch ein ganz besonderes Set: eine Nachbildung des Nintendo Entertainment System*. Inklusive TV, Controller und sogar einer Cartridge Super Mario Bros. Damit hat einst alles begonnen.

Teilnahmebedingungen: Ihr seid mindestens 18 Jahre alt. Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 16. März 2021 um 22 Uhr. Barauszahlung ist ausgeschlossen. Bitte übermittelt mit eurer Teilnahme-Email keine persönlichen Daten. Der Gewinner wird zum Ende des Gewinnspiels per Rückantwort informiert und um Mitteilung seiner Anschrift gebeten. Alle Emails werden im Anschluss gelöscht.

Bildmaterial: Nintendo, LEGO